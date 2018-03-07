У Лаврова погрожують Україні "проблемами" через закон Ківалова-Колесніченка

За словами представника відомства, закон Ківалова-Колесніченка «заважає радикал-націоналістам насаджувати у країні українізацію, без урахування наявності людей різних національностей, які за фактом свого народження говорять іншою мовою».

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації пообіцяли Україні «проблеми» після визнання Конституційним судом України закону 2012 року «Про засади державної мовної політики», відомого як «мовний закон» Ківалова-Колесніченка, неконституційним і назвали це рішення проведенням «лінії на повсюдну українізацію і будівництво тоталітарної держави».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Вона оголосила, що закон Ківалова-Колесніченка «заважає радикал-націоналістам насаджувати в країні українізацію, без урахування наявності людей різних національностей, які за фактом свого народження говорять іншою мовою».

«Це закон заважав і заважає радикал-націоналістам будувати моноетнічну унітарну державу», - сказала Захарова, додавши, що в цьому КСУ «почав їм підігравати».

Вона заявила, що представники РФ неодноразово інформували Захід, що ситуація в Україні виникла через «болючу і ненормальну ситуацію навколо використання російської мови».

«Що тепер нам скажуть наші колеги з ОБСЄ, ЄС, що нам скаже брюссельська бюрократія, що нам скажуть врешті-решт у Держдепі США, що нам скажуть окремі країни західної Європи, Канади, з огляду на свій привід проведення мовної політики?», - сказала вона .

Захарова заявила, що це вже призвело до «возз'єднання Криму з Росією» (операцію з анексії півострова проводила російська армія - УНІАН), а акції на сході протесту переросли в «громадянську війну».

Читайте такожКСУ пояснив, чому "мовний закон" Ківалова-Колесніченка визнано неконституційним«До чого призведуть нинішні дії, я думаю, що нам належить побачити, проаналізувати вже зараз не складно. Для нинішнього київського режиму уроки історії мабуть нічого не значать. Проводячи лінію на повсюдну українізацію і будівництво тоталітарної держави, націоналістичний прошарок не бажає визнавати факт, що Україна історично та в її сучасному вигляді багатонаціональне утворення, в якому століттями жили і продовжують жити різні народи», - сказала вона.

Захарова заявила, що «забуття цих елементарних істин нічого крім проблем не створить», а також «до добра не доведе».

«Далі буде ще гірше. Просто потрібно заглянути в історію», - наголосила Захарова.

Вона закликала світову спільноту, ООН, ОБСЄ і Раду Європи дати принципову оцінку «дискримінаційним діям Києва».

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Конституційний Суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» таким, що не відповідає Основному закону.

Довідка УНІАН. Закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності 10 серпня 2012 року. Ним передбачено, що в 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до державної. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в конкретному регіоні розмовляє не менш як 10% жителів. Свого часу прийняття закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Верховна Рада 23 лютого 2014 року визнала таким, що втратив силу, закон про основи державної мовної політики від 3 липня 2012 року. Однак тодішній в.о. президента України і голова Верховної Ради Олександр Турчинов відмовився схвалити скасування цього закону.