Скандальний "мовний закон" Ківалова-Колесніченка визнано неконституційним – Тягнибок

Конституційне подання 57 народних депутатів про конституційність закону авторства народних депутатів Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова, відомого як «мовний закон» Ківалова-Колесніченка, надійшло до КСУ в липні 2014 року.

Сьогодні Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про засади державної мовної політики.

Про це повідомляє прес-служба КСУ. Водночас один із авторів у конституційному поданні лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок на своїй сторінці Facebook уточнює, що закон визнано неконституційним.

"Сьогодні останнє засідання Конституційного Суду за ініціативи і поданням народних депутатів-свободівців щодо визнання скандального закону Ківалова-Калєсніченка неконституційним. Доказова база стовідсоткова! Антиукраїнський закон визнано неконституційним і скасовано! “, – написав Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2016 року Конституційний суд України завершив у відкритій частині пленарного засідання слухання справи щодо відповідності Конституції закону «Про засади державної мовної політики" і перейшов до закритої частини.

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Справу за відповідним конституційним поданням 57 народних депутатів суд розглядав у формі усного слухання 13-14 грудня.

Конституційне подання 57 народних депутатів про конституційність закону авторства народних депутатів Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова, відомого як «мовний закон» Ківалова-Колесніченка, надійшло до КСУ в липні 2014 року; у жовтні було відкрито провадження у справі про відповідність цього закону Конституції України.

Довідка УНІАН. Закон «Про засади державної мовної політики» набрав чинності 10 серпня 2012 року. Ним передбачено, що в 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до державної. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою у конкретному регіоні розмовляє не менш як 10% жителів. Свого часу прийняття закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Верховна Рада 23 лютого 2014 року визнала таким, що втратив чинність, закон про основи державної мовної політики від 3 липня 2012 року. Однак тодішній в. о. президента України і голова Верховної Ради Олександр Турчинов відмовився схвалити скасування цього закону.