Частина російського гуманітарного конвою прибула до Донецька

Як передає РІА «Новости», на місці прибуття колони в Будьоннівському районі міста перебуває охорона, журналісти й волонтери, які допоможуть в її розвантаженні, йдеться в повідомленні.

Раніше в п'ятницю «гумконвой» розділився на території Ростовської області на дві частини - "луганську" й "донецьку", пройшов «митне оформлення» на двох КПП, перетнув кордон і почав рух територією Донбасу, передає агентство.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня колона зі 100 вантажівок відправилася з підмосковного Ногінська на Донбас.

У МЗС України й у РНБО заявили, що не отримували від Росії офіційних повідомлень про відправку на Донбас четвертого так званого «гуманітарного конвою».

Читайте такожВсі "гумконвої" РФ не дійшли до місцевого населення - РНБОДо цього Росія вже тричі відправляла «гуманітарні конвої» на Донбас. Російські вантажівки перетинали кордон без згоди української влади й без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.