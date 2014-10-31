Українські прикордонники не знайшли зброю в російському конвої

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби. В повідомленні підкреслюється, що для пропуску російського гуманітарного конвою на територію України було сформовано 2 міжвідомчі групи, які направлені до російських пунктів пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк".

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"Українська сторона здійснила лише візуальний контроль транспортних засобів і вантажу, в ході якого військової техніки, зброї, боєприпасів та інших товарів військового призначення не виявлено", - сказано в повідомленні.

"Загалом, у двох пунктах пропуску спостерігалось переміщення 76 автомобілів та 147 осіб. Характер вантажу – продукти харчування, а саме: консерви, крупи, цукор, а також будівельні матеріали (скло, шифер, руберойд) та пальне", - уточнюється в повідомленні.

Наразі українські міжвідомчі групи продовжують перебувати у вищезазначених російських пунктах пропуску.