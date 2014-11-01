Українські військовики взяли під контроль стратегічне село Геївка

Про це повідомляє ТСН.

Населений пункт розташований за високою горою. Ще півтора тижні тому Геївка не контролювалася українськими військами. Та врешті їм вдалося очистити село від бойовиків та захопити цю важливу висоту. Тепер позиції пильнують "айдарівці", прикордонники та бійці 92-ї бригади.

"По цих позиціях іде обстріл із боку Старого Айдара зі 120-мм мінометів і стрілецької зброї з періодичністю через ніч, буває через 2 ночі", - розповів заступник командира 92-ї ОМБР Олександр Васильковський.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 10 - пораненіПоряд важливий стратегічний об'єкт - Луганська ТЕЦ, а навколо гори - широкі смуги "зеленки". Далі – лише бойовики, їхні диверсійні групи інколи підходять метрів на 20 від укріпрайонів.

"Іде постійна стрілянина, але ми ще конкретно не визначили, звідки. Вони зазвичай з боку села, бо знають, що в сторону села ми не стрілятимем. В основному йде стрілецька стрільба", - розповів один із захисників Геївки.

Бойовики не полишають надії знову зайняти цю стратегічно важливу висоту. Регулярно, особливо вночі, обстрілюють позиції українців. Перш за все від цього страждають місцеві мешканці, адже коли міни перелітають гору, то влучають прямо у житлові будинки.

На вулицях села – жодної живої душі, нещодавно тут орудували "казаки" разом із чеченцями. Люди, які ще не оговтались від розбою бойовиків, просто бояться виходити з будинків.

"Вони таяться, бо не впевнені в завтрашньому дні, якщо так вже говорити, з нами вони привітно поводяться, взаємини - ми допомагаємо, чим можемо", - пояснив військовослужбовець.

Читайте такожООН: На сході України загинули понад чотири тисячі людейБойовики, коли відходили із Геївки, підірвали міст – ледь не єдине сполучення села з цивілізованим світом.

"Сепаратисти його підірвали, щоб залишити людей без хліба, без доставки ліків. Глибина річки тут подекуди близько 12 метрів, найближчий міст, до якого ще є доступ, знаходиться десь за 30 кілометрів звідси", - говорить боєць АТО.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що 30 жовтня увечері неконтрольовані збройні формування намагались атакувати українські позиції, здійснивши напад з боку населеного пункту Геївка.