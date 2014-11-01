Четвертий російський гумконвой нічого не вивіз з України - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

"Всі вантажівки та 148 осіб супроводження виїхали з території України", - сказав Польовий.

За його словами, з візуального огляду, якій провели українські прикордонники, можна зробити висновок, що всі вантажівки виїхали порожнімиі.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, щодо України заїхали 76 автомобілів російського «гуманітарного конвою», велика частина якого призначена для бойовиків.

Також він зазначив, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не брали участі в оформленні і переміщенні вантажу. За словами Лисенка, російська сторона порушила вимоги міжнародного і українського законодавства щодо переміщення товарів гуманітарної допомоги.

Читайте такожКремль заявив, що українська сторона і ОБСЄ не оглядали четвертий «гумконвой» «За оперативними даними, левова частка вантажу призначена для забезпечення підрозділів бойовиків, оскільки у них не вистачає провізії. Частину продуктів росіяни планують перед телекамерами роздати місцевим жителям під час псевдовиборів 2 листопада», - заявив Лисенко.

Пізніше того ж дня в МЗС РФ заявили, що українська сторона і представники ОБСЄ не оглянули четвертий «гуманітарний конвой», відправлений на Донбас.

Водночас Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску “Гукове” та “Донецьк” в Ростовській області, стверджувала, що українські митники та прикордонники перевіряли останній російський гуманітарний "конвой" у складі 42 транспортних засобів.

До цього Росія вже тричі відправляла «гуманітарні конвої» на Донбас. Російські вантажівки перетинали кордон без згоди української влади й без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання, а також вугілля. Крім того, на цих «КамАЗах» в Росію вивозили тіла вбитих в Україні російських солдатів.