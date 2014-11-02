У РФ заявляють, що понад 100 вантажівок з п'ятого гумконвою вже готові їхати на Донбас

МНС РФ заявляє, що направляє більше тисячі тонн гуманітарної допомоги в Донецьку та Луганську області. Про це ТАСС телефоном повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) МНС РФ Олег Воронов.

"Понад 100 вантажних автомобілів доставлять в цілому в Донецьку та Луганську області понад 1000 тонн вантажів - цукор і м'ясні консерви, будівельні матеріали, паливо і медикаменти", - зазначив він.

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Воронов уточнив, що автоколона сформована, її завантаження завершено. "Відправка очікується найближчим часом", - сказав заступник начальника НЦУКС.

За кермом вантажівок будуть водії-рятувальники, які в п'ятницю привезли в Донецьк і Луганськ близько тисячі тонн гуманітарних вантажів. "Всі вони готові до дороги і почувають себе нормально", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, до цього Росія вже чотири рази відправляла «гуманітарні конвої» на Донбас. Російські вантажівки перетинали кордон без згоди української влади і без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За даними РНБО України, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі військове обладнання. Також на цих «КамАЗах» в Росію вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.