Санкції проти РФ діятимуть, допоки Кремль не змінить свою агресивну політику - посли країн G7 та ЄС

Президент України зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.

Санкції проти Росії залишатимуться чинними допоки не відбудеться змін в агресивній політиці Кремля.

Про це наголошувалося під час зустрічі президента України Петра Порошенка з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу, акредитованими в Україні, повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що Порошенко та посли Великої сімки і ЄС обговорили актуальні питання порядку денного взаємодії у рамках спільної протидії російській агресії, а також прогрес на шляху реформ та зміцнення стійкості України.

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«Глава висловив вдячність країнам Великої сімки та ЄС за тверду і рішучу позицію підтримки у контексті забезпечення відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», - йдеться у повідомленні.

Було відзначено, що цей виклик стосується не лише України, а всіх цивілізованих країн та вільного світу, заснованого на повазі до міжнародного права та засадничих принципів демократії і свободи.

У контексті президентських виборів в Росії було висловлено рішуче засудження планів проведення відповідного виборчого процесу на території тимчасово окупованого Криму.

Порошенко заявив, що всі, хто беруть участь у цьому процесі та організовують російські вибори в Криму, мають бути розглянуті на предмет включення до відповідних списків санкцій.

Важливу увагу під час зустрічі було приділено координації міжнародних зусиль у сфері розгортання міжнародної миротворчої місії на Донбасі.

Президент України особливо підкреслив, що така місія має обов’язково бути розміщеною на всій тимчасово окупованій території Донбасу, включно з встановленням контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

«Сторони також обговорили прогрес України на шляху всеохоплюючих реформ та сприяння відповідним зусиллям української влади з боку Великої сімки та Європейського Союзу з урахуванням пріоритетів Канадського головування у Великій сімці на підтримку України», - додали в прес-службі.