Київ запевняє Брюссель: ніякого відступу в Україні в реформах немає

Перед засіданням Ради ЄС, на якому планується розглядати питання щодо України, Київ циркулює позиційний документ з аргументами на свою користь.

Україна переконує Європейський Союз в тому, що в процесі реформ, які впроваджуються в країні, немає ніякого відступу.

Про це йдеться в підготовлених українською стороною неофіційних паперах, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Позиційний документ має назву «Зміцнення підтримки ЄС Україні в імплементації реформ та протидія російській агресії», і циркулюється в ЄС перед засіданням Ради з питань закордонних справ. Як відомо, на засіданні Ради ЄС, яке пройде 19 березня, міністри закордонних справ країн-членів ЄС мають намір обговорити українське питання у двох аспектах – виконання реформ та Мінських домовленостей. Також перед засіданням спільний документ циркулюють 13 країн-членів ЄС, в якому йдеться про процес реформ в Україні.

В документі, підготовленому українською стороною, зазначається, що Київ «взяв до уваги спільну неофіційну доповідь «Збереження України на шляху реформування», яку представили 13 країн-членів ЄС у контексті підготовки до обговорення ситуації в Україні на майбутній Раді з питань зовнішніх відносин ЄС, яка пройде 19 березня, та конференції, присвяченій реформам в Україні, яка відбудеться в Копенгагені 27 червня».

«Ми цінуємо позитивну оцінку зусиль українського керівництва щодо здійснення комплексної та масштабної програми реформ для зміцнення демократичних інститутів і відновлення економічного зростання в Україні на основі кращих європейських та міжнародних стандартів. Фактично визнається, що протягом останніх чотирьох років після Революції Гідності Україна здійснила більше реформ в плані масштабності та глибини, ніж весь час своєї незалежності», - йдеться в документі.

Українська сторона констатує, що значна частина цих реформ була пов'язана з реалізацією програм Міжнародного валютного фонду, Угодою про асоціацію Україна-ЄС, дотриманням вимогливих критеріїв безвізового режиму з ЄС.

«Конкретний прогрес у всіх цих напрямах ясно демонструє успіх українського уряду в програмі реформ. Україна є унікальною країною в світі. Україна продовжує здійснювати такі величезні реформи паралельно з протидією нинішній російській агресії, яка вже призвела до втрати понад 10 тисяч людських життів, близько 2 мільйонів вимушених переселенців, величезного падіння національного ВВП, втрати значної частини виробничих потужностей та ресурсів в тимчасово окупованих районах Донбасу та Криму», - наголошується в документі.

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Крім того, українська сторона нагадала, що минулого року були ухвалені та розпочаті ряд системних реформ. Зокрема, в документах зазначені судова реформа, реформа освіти, яка «символізувала перехід системи освіти в Україні до найкращих європейських та міжнародних стандартів наступного покоління», децентралізація, очищення банківського сектора.

«Очікується, що затвердження нового законодавства щодо єдиного кредитного реєстру відповідно до стандартів ЄС посилить стабільність та безпеку фінансової системи на найближчі роки», - вважають в Києві.

Також українська сторона вказує на те, що Україна вирішила давню проблему відшкодування ПДВ, продовжила динамічний процес дерегуляції, уряд розпочав реформу системи охорони здоров'я, розробив у співпраці з Світовим банком в рамках земельної реформи Концепцію національної моделі ринку землі.

«Це лише короткий перелік реформ, які були розпочаті та впроваджені з 2017 року. Для більшості з них для того, щоби вони були реалізовані і їх відчули звичайні громадяни, потрібно більше року чи двох. Крім того, уряд зобов'язується йти далі на шляху реформ у 2018 році: напрацьовані новий закон про національну безпеку на основі моделей ЄС та НАТО; новий закон про дипломатичну службу; новий закон про валюту, заснований на принципі «дозволено все, що не заборонено»; буде створене Національне бюро фінансової безпеки як єдиний центр виявлення економічних злочинів», - перелічує українська сторона.

При цьому в Києві стверджують, що цей рік має вирішальне значення для «нашого співробітництва, оскільки поточна програма МВФ закінчується на початку наступного року».

«Багато досягнуто, Україна продемонструвала вражаючу ефективність, зокрема, щодо пенсійної реформи та приватизації. Відповідно до програми МВФ ми розпочали дуже складну, дуже чутливу та дуже непопулярну пенсійну реформу, яка запровадила накопичувальну пенсійну систему та різко збільшила пенсійне страхування», - йдеться в документі.

Разом з тим, українська сторона визнає, що декілька питань для майбутнього четвертого перегляду програми співпраці МВФ з Україною ще не вирішені, включаючи створення Вищого антикорупційного суду, коригування тарифів на газ.

«Ми очікуємо, що ці питання будуть врегульовані найближчим часом. Немає часу для будь-якої паузи в реформах і немає жодних обґрунтованих підстав говорити про будь-який так званий відступ. Ми повністю поділяємо заклик 13 країн-членів ЄС до збільшення зусиль міжнародної спільноти для протидії фальшивим розповідям, що нічого не змінилося, чи про те, що в реформах є відступ», - переконує документ.

При цьому українська сторона вважає, що такі розповіді «однозначно сприяють втомленості та розчаруванню суспільства у «вічних перетвореннях», тим самим підриваючи довіру до проєвропейського уряду».

«Це також добре підіграє російським розповідям про фіаско ідеї європейської інтеграції», - наголошується в документі.