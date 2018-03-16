Росія порушувала Договір про дружбу з Україною задовго до початку агресії в 2014 році – Клімкін

Як заявляє міністр закордонних справ Павло Клімкін, документ порушений "в кожній статті і в кожному рядку".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Росія порушувала Договір про дружбу, співпрацю і партнерство з Україною ще до початку агресії в 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Цей договір порушувався Росією навіть до 2014 року. Згадайте "газові війни" проти нас, згадайте Тузлу... Тобто Росія послідовно весь час цей договір порушувала. Зараз, якщо ви почитаєте цей договір, то взагалі невідомо, в якому рядку цей договір не є порушеним", - заявив міністр.

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За словами Клімкіна, є ряд варіантів, що робити з цим договором. "Ми можемо його призупинити повністю і частково, і можемо припинити. Звичайно, ми маємо зважати не тільки на емоційну складову, і не тільки на політичну складову, але у нас є і позови проти Російської Федерації, є юридичні аспекти", - сказав глава МЗС.

"Зараз ми підготували пропозиції, здійснюємо юридичний аналіз. Рішення, звичайно, буде, але нам завжди потрібно розуміти, що договір у тому вигляді, як він є, він порушений Росією у кожній статті і в кожному рядку. І в такому вигляді він просто не працює, він є реально насмішкою. Про яку дружбу і співробітництво ми сьогодні говоримо?", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України підготувало різні пропозиції щодо Договору про дружбу, співробітництво і партнерство України з Росією, серед яких передбачається можливе призупинення договору частково або повністю, або ж навіть його денонсація.

Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Російською Федерацією - угода, в якій закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одне одного. Верховна Рада ратифікувала договір 14 січня 1998 року, Держдума - 25 грудня 1998 року. Згідно з угодою, обидві країни гарантують громадянам іншої країни права і свободи на тих самих підставах і в тому самому обсязі, який вона надає своїм громадянам, крім випадків, встановлених національним законодавством держав або їхніми міжнародними договорами.