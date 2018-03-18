У Львові активісти не допустили жінку до будівлі Генконсульства РФ для голосування (фото)

У львівській патрульної поліції наразі не коментують даний інцидент, а також те, чи є жінка громадянкою РФ.

Активісти, які проводять акцію біля будівлі Генерального консульства Росії у Львові, не допустили жінку до будівлі Генконсульства для голосування на виборах президента РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сайті громадської організації «Варта-1» депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, де також розмістив відповідне відео.

«Близько 12:15 до виборчої дільниці прибула жінка, яка стверджувала, що вона громадянка Росії та прагне виконати свій громадянський обов’язок і проголосувати. Однак активісти не дозволили їй зайти у приміщення консульства. Після того, як натовп людей попросив цю жінку покинути місце події, вона почала висловлювати своє обурення. Стверджувала, що вчора прибула в Україну із Білорусі та дуже прагне проголосувати. Працівники поліції перевірили її документи. Не виключено, що це можлива провокація. Жінка чудово володіє українською мовою», - повідомив Зінкевич.

У коментарі УНІАН Ігор Зінкевич також додав, що жінка, яка приїхала на автомобілі Seat з номерами київської реєстрації, намагалася спровокувати скандал.

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«У Львові до консульства Російської Федерації підійшла жінка, яка дуже хотіла проголосувати, але їй це не вдалося. Після чого почався скандал з її сторони і образи на адресу активістів. Потім вона сіла в Seat і поїхала, порушивши – на червоне світло світлофора», - заявив Зінкевич.

У прес-службі львівської патрульної поліції наразі не коментують даний інцидент, а також те, чи в документах, які жінка надавала правоохоронцям, зазначено, що вона є громадянкою РФ.

Як повідомляв УНІАН, у Львові активісти «Свободи» і «Правого сектору» пікетують Генконсульство РФ для недопущення голосування росіян за президентських виборах.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що 18 березня режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступу до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах.

У Міністерстві закордонних справ України назвали свідомою та скоординованою позицією української влади щодо недопущення 18 березня росіян в дипломатичні представництва РФ на території Україні, тому що проведення виборів президента Росії в Криму грубо порушує міжнародне і українське законодавство.