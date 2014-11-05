Подальший тиск на Росію може утримати її від продовження агресії проти України - євродепутат



Таку думку він висловив кореспонденту УНІАН, коментуючи заклик міністра закордонних справ України до західних держав запровадити нові санкції проти Росії за те, що вона визнала результати псевдовиборів на Донбасі.

”Важливо утримувати санкції, бо лише тиск на Росію може зупинити її перед черговими кроками, якими вона буде хотіти обмежити свободу дій України та котрі будуть порушувати її територіальну цілісність”, - відзначив він.

”Не можна цього дозволити, і тому санкції повинні мати своє продовження”, - сказав він.

Читайте такожЗахідні експерти: Україна – форпост у гібридній війні Росії проти ЄС

Євродепутат також наголосив, що ”жодна країна” не повинна визнавати результатів проведених проросійськими бойовиками так званих виборів на частині контрольованих ними територій Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на окупованих територіях Донецької і Луганської областей підтримувані Росією терористичні угруповання організували вибори голів «республік» і депутатів ”Народної ради” ЛНР І ДНР.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв`ю німецькому BILD закликав західні держави загострити санкції проти Росії за те, що вона визнала псевдовибори на Донбасі та тим самим порушила домовленості з мирного врегулювання конфлікту, досягнуті на початку вересня у Мінську.