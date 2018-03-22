Гройсман про справу Савченко: вважаю, що це питання психологічного здоров'я

Глава уряду Володимир Гройсман підкреслив, що останню крапку у цьому питанні поставить слідство.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що Верховна Рада прийняла адекватне рішення щодо позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Про це глава уряду написав у Twitter.

"Останню крапку у питанні Надії Савченко поставить слідство. Але я вважаю, що це питання психологічного здоров'я. Хочу подякувати СБУ, Збройним силам України, які провели операцію з виявлення намірів цього жахливого теракту. Вважаю, що парламент прийняв адекватне рішення", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

У Генпрокуратурі Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Савченко у супроводі слідчого прибула до Управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

ЇЇ сестра Віра не виключає, що засідання суду з обрання Надії запобіжного заходу може відбутися вже сьогодні.