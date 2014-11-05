З березня більше 6,5 тисяч податківців лишилися посад через люстрацію

Про це повідомили УНІАН в прес-службі ДФС.

Крім того, не чекаючи перевірок, за власним бажанням звільнилися ще 20 осіб, включаючи директорів департаментів і працівників підрозділів податкової міліції.

У прес-службі також відзначили, що процес кадрового очищення в податкових і митних органах розпочався ще в березні. Зокрема, до ухвалення закону про очищення влади своїх посад позбулися 6,5 тис. співробітників, включаючи всю керівну вертикаль ліквідованого Міністерства доходів і зборів, 22 керівники центрального апарату ДФС, 23 керівники Головних управлінь територіальних органів, 21 керівник слідчих підрозділів податкової міліції і 24 керівники митниць.

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Нові призначення на вакантні посади, як наголосили у відомстві, пройшли у вересні-жовтні цього року після консультацій з громадськістю.

Раніше Державна фіскальна служба почала перевірку майнового стану державних службовців і претендентів на посади в органах ДФС згідно із законом про люстрацію. Додаткова перевірка співробітників ДФС у рамках закону про люстрацію розпочнеться в листопаді.

Як повідомляв УНІАН, закон про люстрацію набув чинності 15 жовтня. Він визначає правові й організаційні засади проведення перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб, посадовців органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів і ґрунтується на принципах верховенства права і законності; відкритості, прозорості і публічності; презумпції невинності; індивідуальної відповідальності; гарантування права на захист.