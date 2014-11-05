Для економії бюджетних коштів України закриє 9 консульств в різних країнах - МЗС

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Євген Перебийніс, передає «Европейська правда».

За його словами, від початку листопада дипустанови, які ліквідуються, вже не ведуть прийом громадян. Наразі тривають процедури завершення їх роботи. Сайти більшості консульств свідчать, що їх закриття розпочалося відразу після проведення парламентських виборів.

Як відомо, дільниці для голосування за кордоном відкривалися саме у закордонних дипломатичних представництвах .

"Це є частиною процесу з оптимізації використання держаних коштів", - пояснив мотив закриття консульств Євген Перебийніс.

В перелік установ, які ліквідуються, увійшли генеральні консульства в Сучаві (Румінія), Пряшеві (Словаччина), консульства в Варні (Болгарія) та Марселі (Франція). Окрім цього, будуть ліквідовані консульська агенція в Батумі (Грузія), генеральні консульства в містах Нижній Новгород (Росія), Альмати (Казахстан) консульства в Хайфі (Ізраїль), Курітібі (Бразилія).

"При виборі установ, як ліквідуються, враховувалися різні фактори, в тому числі - обсяг завдань і кількість здійснених консульських операцій, близькість інших консульських установ, кількість громадян на консульському обліку. Що стосується Сучави та Пряшева, то було взято до уваги, що ці міста знаходяться неподалік від кордону України", - заявив Перебийніс.

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"Водночас, планується відкрити одну консульську установу, у Придністров’ї, де проживає дуже багато громадян України. Її статус та місто розміщення наразі не визначений, ведуться консультації", - повідомив речник МЗС.

Ще одну консульську установу переміщено – на базі консульського відділення посольства в Бонні буде створене генконсульство у Дюссельдорфі (обидва міста - Німеччина).

Статус ще шести установ буде знижений з генерального консульства до консульства, що дозволить зменшити фінансування та кількість працівників. Ця реорганізація зачепить диппредставництва у Ньїредьгазі (Угорщина), Едінбурзі (Велика Британія), Салоніках (Греція), Єкатеринбурзі, Новосибірську (Росія).

Консульські округи установ, які ліквідуються, передаються до сфери відповідальності посольства у відповідній державі, зазначають у МЗС.