Нинішній Раді заважатимуть недостатня профпідготовка та тертя всередині коаліції - експерти

Політичні тертя між членами коаліції, недостатня професійна підготовленість до законодавчої роботи деяких нових депутатів, зокрема, комбатів та амбіції депутатів заважатимуть ефективній роботі Верховної Ради України. Такі дані опитування, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» з 29 жовтня по 3 листопада 2014 року. Усього отримано 32 відповіді.

Експерти вважають, що першими трьома документами, які у першу чергу повинна ухвалити ВР, мають стати – бюджетна реформа, закон про вибори та закон про децентралізацію.

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Більшість експертів вважають, що причини втрат прогнозованих показників партії «Блок Петра Порошенка» пов’язані з тим, що до списку цієї політичної сили були включені «деякі кандидати із сумнівною репутацією», а також невдалий вибір мажоритарників, прямою або опосередкованою підтримкою інших сумнівних кандидатів на мажоритарних округах. Крім того, називають відсутність відчутних результатів Петра Порошенка на посаді президента України, а також його невдалу кадрову політику.

Основною причиною неочікуваного високого результату «Народного фронту» експерти називають акцент в кампанії на збереження за Арсенієм Яценюком посади прем’єр-міністра України, а також достатньо сильну команду, члени якої мали, здебільшого позитивний імідж в очах виборців та інтенсивну рекламу, особливо в останні два тижні до виборів.

Експерти зазначають, що успіх партії «Самопоміч» на виборах був зумовлений , головним чином, запитом виборців на нові обличчя у ВР, здатні очолити реформування країни, а також особистий імідж Андрія Садового «як ефективного мера».

При цьому показник Опозиційного блоку назвали лише відносним успіхом, бо, на їх думку, він відображає реальну частку осіб з числа колишніх виборців партії регіонів і проросійськи налаштованих громадян. Також вважають, що він зміг пройти до ВР, бо витіснив КПУ та партію Тігіпка «завдяки кращим фінансовим, адміністративним і медійним ресурсам, наявності знайомих облич у списку, активнішій виборчій кампанії та обіцянкам досягнення миру в базових для нього регіонах».

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Експерти не проходження «Свободи» до парламенту пов’язали передусім із появою потужних конкурентів на кшталт «Самопомочі», Радикальної партії та «Правого сектору». Серед основних причин втрати популярності партії назвали - «розчарування діяльності «Свободи» під час і після Майдану, в тому числі і в контексті пов’язаних з її партійцями корупційними скандалами, зникнення суспільного запиту на радикальний спротив режиму екс-президента Віктора Януковича та невідповідність ідеології етнонаціоналізму новому суспільному розумінню патріотизму».