​Керрі: якщо РФ не виконуватиме мінські домовленості, тиск на неї зросте

Про це заявив державний секретар США Джон Керрі. "Вибір за Росією", – додав він на прес-конференції в Парижі, передає радіо "Свобода".

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За його словами псевдовибори сепаратистів у частині сходу України 2 листопада - це "кричуще порушенням суверенітету України і мінських домовленостей". "Єдині законні місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях будуть ті, що відбудуться відповідно до українського законодавства і до мінських домовленостей, і саме на цьому мають зосередитися і українці, і росіяни, і світова спільнота", – заявив він.

Джон Керрі також додав, що США закликають Росію та її маріонеток на сході України припинити бойові дії біля Маріуполя і донецького аеропорту і виконати умови припинення вогню й почати щиро працювати для відновлення контролю України за її кордоном.