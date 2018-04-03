Холодницький проситиме відсторонити його від посади на час розслідування

30 березня Луценко заявив, що звернувся до КДКП з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький проситиме відсторонити його від посади на час проведення дисциплінарного провадження Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу перед слідчими діями у Департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури.

«Наскільки я знаю, ще буде стояти питання про відсторонення від посади на час проведення дисциплінарного провадження. Не боюсь, і навпаки, буду сам клопотати про це ж для збереження об’єктивності, щоб не було жодного втручання у роботу чи то комісії, чи то їх підлеглих прокурорів», - сказав він.

Холодницький також звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка з проханням змінити підслідність кримінального провадження, фігурантом якого він є, і доручити розслідування іншому департаменту.

“В мене є питання щодо об’єктивності досудового розслідування. Як ви знаєте, цей одіозний департамент Генеральної прокуратури (Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки — УНІАН), до якого у мене, як у спецпрокурора, до керівника (Володимир Гуцуляк — УНІАН) якого є низка питань, а саме — три кримінальні провадження, в тому числі і про незаконне збагачення. І в мене є питання, власне, щодо об’єктивності розслідування, власне, цього провадження”, - сказав Холодницький.

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“Я, розуміючи суть, як може розвиватися слідство в таких обставинах, з метою нейтралізації спецпрокурора в іншому провадженні, звернувся про доручення здійснення досудового розслідування іншому підрозділу. В Генеральній прокуратурі вісім підрозділів, які здійснюють слідство”, - додав Холодницький.

За його словами, він звернувся до Луценка з офіційним рапортом та наразі чекає відповіді.

Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилась інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник назвав ці публікації «провокативними статтями безвідповідальних журналістів».

27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

30 березня Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП.

Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницькимдисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Ситник в інтерв'ю ZN.UA заявив, що слідчим НАБУ періодично надходила інформація про деякі дивні та незрозумілі дії керівника САП та окремих прокурорів. Він зауважив, що в НАБУ довгий час не було доказів щодо Холодницького, але в одній зі справ вдалося отримати «конкретну інформацію, яка підтвердила наші найгірші підозри». «У справі про розкрадання в Одеській мерії. Так ось, ми отримали інформацію і зрозуміли, що пускати ситуацію на самоплив неприпустимо», - сказав Ситник. Зареєстрували провадження працівники Генеральної прокуратури, оскільки наглядовим прокурором НАБУ є саме Холодницький.

Також Ситник повідомив, що, йдеться «про справи «за заявою в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди; справи, що стосується фірми "Золотий мандарин", яку пов'язують з народним депутатом Логвинським (Георгій Логвинський, фракція «Народний фронт»); розслідувань, пов'язаних із е-деклараціями вищих посадових осіб; розслідувань, пов'язаних із бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу. Складно уявити, що б ми могли почути, якби записи велися не чотири тижні, а чотири місяці».

Ситник зазначив, що на записах, зроблених у кабінеті Холодницького, містяться дані про «злиття інформації щодо обшуків, які готуються, тим людям, у яких ці обшуки мали проводитися, про тиск на певних посадових осіб для ухвалення ними певних рішень».