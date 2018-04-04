МЗС назвало кількість українських дипломатів, які залишилися в Росії

Там зазначили, що зараз відомство подає на узгодження ту кількість дипломатів, якої не вистачає.

У Росії залишилися 37 українських дипломатів. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль під час засідання комітету Верховної Ради з закордонних справах.

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«Залишилися 37 наших дипломатів. Зараз ми подаємо на узгодження кількість, якої не вистачає», – сказала Зеркаль. Вона зазначила, що, можливо, мова буде йти про 13 дипломатів, передає радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Україна вислала 13 російських дипломатів у зв’язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. У відповідь Росія вислала таку ж кількість українських дипломатів.

Сергій Скрипаль є колишнім офіцером російської військової розвідки, якого судили в Росії за шпигунство. Його разом із дочкою Юлією виявили 4 березня непритомними на лавці в парку в Солсбері на півдні Великобританії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР).

Британія звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Потім до вислання дипломатів або відкликання з Росії послів вдалися понад 30 країн, які таким чином висловили солідарність із Лондоном. У зв’язку з «справою Скрипаля» вислали понад 150 російських дипломатів. Москва відповіла дзеркальними заходами.