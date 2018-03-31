Росія вислала українських дипломатів з Москви, Санкт-Петербурга і Ростова – джерело

За даними джерела УНІАН, співробітників консульств України в Єкатеринбурзі і Новосибірську не висилали - такий крок був би рівносильним закриттю цих установ, оскільки там працює, буквально, по 2-3 людини.

Росія вислала українських дипломатів з Москви, Санкт-Петербурга і Ростова-на-Дону. Про це УНІАН повідомило джерело, ознайомлене з ситуацією.

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«З Посольства України в Москві, згідно з рішенням МЗС Росії, вислано 6 дипломатів, з Генконсульства у Ростові-на-Дону - 5 дипломатів, з Генконсульства у Санкт-Петербурзі - 2», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, співробітників консульств України в Єкатеринбурзі і Новосибірську не висилали - такий крок був би рівносильним закриттю цих установ, оскільки там працює, буквально, по 2-3 людини.

Крім того, співрозмовник повідомив, що дипломати вже залишили посольство України в Москві і виїхали в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня в Міністерстві закордонних справ РФ заявили про оголошення persona non grata дипломатів з 23 країн, включно з Україною, у зв'язку зі справою про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. 13 українських дипломатів повинні покинути територію Росії протягом 48 годин.

За даними агентства Reuters, Росія вислала 59 дипломатів з 23 країн, і залишає за собою право вжити відповідних заходів проти ще чотирьох країн.

У МЗС України заявили, що рішення РФ про висилку дипломатів істотно не вплине на захист українських політв'язнів у Росії.

Раніше низка країн, включаючи Україну, ухвалили рішення видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії.

Зокрема, з України мають бути вислані 13 російських дипломатів.