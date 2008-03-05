Литвин: у Януковича залишився останній патрон

У Партії регіонів є два кити, на яких вони тримають своїх прихильників, - мова і НАТО. Ці дві складових тісно зв`язуються з третім питанням - тісні відносини з Росією. Так в інтерв`ю УНІАН Володимир Литвин пояснив причини непоступливості ПР у питанні розблокування Верховної Ради.

«Мову фактично відсунули на другий план, навіть ті рішення, які були прийняті щодо російської мови як регіональної місцева влада відмінила, - звернув увагу політик. Тому у них залишився, якщо хочете, «останній патрон», і вони послідовно дотримуються тактики «останнього рубежу», щоб у виборців не було розчарування».

Ще одним моментом Литвин назвав те, що «Партії регіонів психологічно важко змиритися з тим, що, маючи найбільшу фракцію, вони не мають шансів потрапити зараз у владу. Це надзвичайно складно для політичної сили - пережити втрату влади. Я це можу критично сказати із власного досвіду», - додав політик.

Ну, і звичайно ж доступ до розподілу посад і доступ до власності. «Не все ще приватизовано в країні, підкреслив Литвин. - Залишилися такі ласі шматки, як Одеський припортовий, Миколаївська “Зоря”, “Турбоатом”, Укртелеком... Трохи землі... Все разом і породжує таке гостре протистояння. Навіть якщо примирення на певний час станеться, попереду - нові протистояння».

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