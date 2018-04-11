Порошенко і Мей обговорили посилення санкцій проти Росії

Глава української держави провів телефонну розмову з прем’єром Великої Британії Терезою Мей.

Петро Порошенко і Тереза Мей обговорили посилення санкцій проти Росії у відповідь на її агресивні дії.

Як йдеться у повідомленні прес-служби глави держави, Порошенко в ході телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей висловив солідарність з британським народом та урядом щодо отруєння Сергія Скрипаля у місті Солсбері та відзначив готовність України надати допомогу в розслідуванні цієї справи у разі необхідності.

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Мей подякувала Україні за вияв солідарності з Великою Британією і вчергове засудила агресію Росії на Донбасі та Криму.

Президент України подякував британській стороні за постійну підтримку територіальної цілісності України та невизнання результатів нещодавніх незаконних виборів на території окупованого Криму. Обговорювалося також питання посилення санкцій у відповідь на агресивні дії РФ.

Співрозмовники обговорили питання посилення двосторонньої співпраці у сфері безпеки та оборони.

Президент Порошенко подякував за підтримку українських реформ. У цьому контексті також йшлося про підготовку другої Міжнародної конференції щодо реформ в Україні у Копенгагені, що відбудеться у червні.

Президент запросив прем’єр-міністра Мей відвідати Україну з офіційним візитом.