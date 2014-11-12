В БПП заявили, що коаліційну угоду підпишуть до кінця тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам перед початком консультацій щодо створення коаліції.

“Я думаю, що до кінця цього тижня ми маємо парафувати коаліційну угоду і не пізніше п'ятниці запропонувати її для майбутніх народних депутатів”, - сказав Луценко.

Він зазначив, що сьогодні планується обговорити, зокрема, питання енергетики, державне управління та інші питання.

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Відповідаючи на запитання, чи все ж таки обговорюють учасники переговорів кадрові питання, Луценко зазначив, що ще жодного разу не чув обговорення кадрових питань на цих переговорах. Він нагадав, що “за Конституцією буде внесено кандидатуру пана Яценюка на прем'єр-міністра і він запропонує раді коаліції, а потім і Верховній Раді своє бачення уряду”.

“Тоді, можливо, відбудуться певні дискусії навколо таких пропозицій. Поки що кандидатура прем'єра об'єднує всі партії коаліції. А його уряд — побачимо його точку зору”, - сказав Луценко.