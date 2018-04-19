Порошенко потролив Росію: заявив, що заснування Москви – це "дуже необачний" крок київських князів

"Саме із Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської віри… То вже потім ми поділилися ним з тим Заліссям, де давні київські князі необачно заснували Москву", – заявив Порошенко.

Президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді з приводу створення автокефальної помісної церкви в Україні відпустив тонкий жарт на адресу росіян, заявивши, що давньоруські князі "необачно заснували Москву".

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"Саме із Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської віри… То вже потім ми поділилися ним з тим Заліссям, де давні київські князі необачно заснували Москву", – сказав Порошенко, натякаючи на Росію.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що об'єднана Українська православна церква може стати найбільшою у всьому православному світі.

«Об'єднана Українська православна церква може стати найбільшою у всьому православному світі. Про цію перспективу я говорив на поточному тижні з предстоятелями всіх трьох православних церков України», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він і ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

Сьогодні, 19 квітня, Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.