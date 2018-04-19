СБУ за 3,5 роки запобігла скоєнню понад 400 терактів в Україні - Порошенко

За словами глави держави, значна частина терористів, які планували підривну діяльність, проходили підготовку у тренувальних таборах в РФ.

Служба безпеки України за 3,5 роки запобігла скоєнню в різних регіонах України понад 400 терактів.

Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter. «Росія веде підривну війну проти України на всіх фронтах. СБУ за 3,5 останніх роки попередила більше 400 спроб терористичних атак в різних регіонах України», - заявив він.

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За словами глави держави, значна частина терористів, які планували підривну діяльність, проходили підготовку у тренувальних таборах на території РФ.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ заблокували наміри спецслужб РФ провести приховану федералізацію та автономізацію кількох регіонів України.