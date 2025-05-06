В ідеального кандидата є досвід роботи з Unity.

На сайті студії MDHR, відомої за стильним і нещадним платформером Cuphead, з'явилася нова вакансія. Команда шукає досвідченого програміста, який вміє працювати з Unity і вже випустив щонайменше одну гру для ПК або консолей.

У списку завдань - програмування ворогів, босів, інтерактивних об'єктів і бойової системи. Іншими словами, йдеться про ключову роль, яка безпосередньо впливає на геймплей. Робота повністю віддалена, але з активною взаємодією з художниками.

Студія уточнює, що пріоритет віддається кандидатам зі США і Канади, насамперед через часові пояси.

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Головна інтрига - обраний кандидат працюватиме над основою наступного великого проєкту MDHR. Деталей щодо гри в описі немає.

Раніше ми розповідали, що судячи з вакансій, наступною грою MachineGames після Індіани Джонса буде Wolfenstein 3. Компанія зараз шукає розробника з досвідом анімації роботів.

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