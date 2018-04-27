КСУ оприлюднив рішення щодо закону «Про всеукраїнський референдум»

Згідно з рішенням суду, закон є неконституційним як через порушення процедури його розгляду та ухвалення, так за змістом.

Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційним ухваленого в 2012 році закону «Про всеукраїнський референдум».

Про це повідомляє прес-служба КСУ, яка розмістила на сайті відомства текст рішення у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів щодо відповідності Конституції України відповідного закону.

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Зазначається, що згідно з рішенням суду, закон є неконституційним як через порушення процедури його розгляду та ухвалення, так за змістом.

У рішенні наголошується, що законопроект 6278 України «Про всеукраїнський референдум» не було розглянуто на засіданні відповідного комітету ВРУ, а також «частиною народних депутатів було порушено вимогу щодо особистого голосування».

«Конституційний Суд України вважає, що системний, грубий характер порушення конституційної процедури розгляду й ухвалення нормативного акту, а також істотний вплив цього порушення на остаточний результат його ухвалення є підставою для визнання цього акту неконституційним», - йдеться у повідомленні.

КСУ вважає, що і за змістом закон не відповідає Конституції України, оскільки Верховна Рада цим законом врегульовує ті відносини, що є предметом регулювання Основного закону.

Конституційний Суд України наголошує, що внесення змін до Конституції України передбачає обов'язкову участь у цьому процесі ВРУ.

«В той же час даним законом Верховна Рада вийшла за межі своїх конституційних повноважень», - сказано у рішенні.

На думку КСУ, ухваливши закон, Верховна Рада сформувала законодавчі механізми безпосереднього здійснення народом влади за межами порядку, передбаченого Основним законом України, внаслідок чого було порушено конституційний принцип поділу влади.

«Отже, КСУ вважає таким, що не відповідає Конституції України закон «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 року № 5475–VІ зі змінами», - підкреслюється у рішенні.

«Закон України «Про всеукраїнський референдум» втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення. Рішення Конституційного суду є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено», - додали в прес-службі КСУ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про всеукраїнський референдум» 6 листопада 2012 року. 27 листопада його підписав тодішні президент України Віктор Янукович.

Законом передбачалося, що на всеукраїнського референдуму можуть виноситися наступні теми: про схвалення нової редакції Конституції України; внесення змін до Основного закону; скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); щодо прийняття чи скасування закону або внесення змін до чинного закону (законодавчий референдум); з будь-якого питання за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією (загальний референдум).

27 листопада 2012 року голова Ради об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що влада за допомогою закону про референдум намагатиметься реалізувати антиукраїнські рішення. На його думку, закон про референдум було ухвалено для того, щоб внести зміни до Конституції, а також для того, щоб приєднати Україну до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

У червні 2013 року Венеціанська комісія оцінила закон України про всеукраїнський референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Андреса Геркеля. Зокрема, ВК встановила, що дозвіл виносити на референдум питання внесення змін до Конституції чи нової Конституції може порушити конституційну стабільність та законність в Україні. Крім того, Комісія висловила думку, що закон про референдум не повністю відповідає міжнародним стандартам стосовно питань, які можуть бути винесені на референдум за народної ініціативи. Також Венеціанська комісія відзначила низку технічних проблем у даному законі.

1 грудня 2014 року народні депутати, які представляють фракції парламентської коаліції, внесли до Конституційного суду подання, в якому просили суд визнати неконституційним закон про референдум, прийнятий за президентства Януковича. Звернулося 57 парламентаріїв, серед яких Оксана Сироїд, Юрій Луценко, Світлана Заліщук, Леонід Ємець, Сергій Лещенко.