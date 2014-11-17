З Тернопільської області в зону АТО відправились 100 міліціонерів

Як повідомили в секторі громадських зв'язків обласного управління міліції, вони замінять своїх колег, які півтора місяця несли службу в Луганській і Донецькій областях.

Читайте такожВ зоні АТО загинули двоє правоохоронців з Полтавської області

«Основні завдання, які будемо виконувати - несення служби на блокпостах, недопущення на нашу територію сепаратистів, а також інших ворожих елементів», - повідомив начальник управління громадської безпеки УМВС в Тернопільській області Борис Брик. За словами тимчасового виконуючого обов'язки начальника УМВС в Тернопільській області Олександра Богомола, особовий склад управління внутрішніх справ для несення служби в зоні АТО забезпечений всим необхідним.

«За це правоохоронці дякують як державі і міській владаі так і волонтерам та всіх небайдужим жителям області. Немає жодного бійця, який би не мав теплого одягу. Також вони повністю забезпечені продуктами харчування», - запевнив Олександр Богомол.