Яценюк заявив, що тепер Кабмін буде заслуховувати звіти про діяльність кожної ОДА

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що уряд буде заслуховувати звіти про діяльність кожної обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів.

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"Надалі уряд буде заслуховувати діяльність кожної обласної державної адміністрації", - сказав він.

Також Яценюк повідомив про готовність уряду допомогти Києву. "Ми хотіли би провести серйозну розмову, щоб допомогти КМДА вирішити нагальні питання соціально-економічного розвитку Києва, допомогти знайти додаткові ресурси", - сказав він.