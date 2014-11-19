Яценюк: Відмовляючись від "женевського формату", РФ пропонує Україні другу Абхазію

Україна не буде проводити прямих перемовин з російськими найманцями і терористами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вступному слові під час засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, закликавши Росію виконувати Мінські угоди.

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"Реагуючи на стандартні заяви російської сторони, хотів би ще раз зазначити, що це є спільна позиція глави Української держави та уряду, що найкращий і найефективніший формат проведення перемовин - це Женевський формат. Росія всіма силами і засобами намагається відштовхнутись від цього формату, і вона нам пропонує Абхазію номер 2 на території України. Ми прямих перемовин з російськими терористами вести не будемо! Якщо хочете миру, виконуйте Мінські угоди. Для гарантій досягнення цього миру потрібен той формат, який прийнятний для всього світу і в першу чергу - для України. Нам гарантії потрібні. Тому ми наполягали і наполягаємо на необхідності виконання всіх 12 пунктів Мінських домовленостей", - наголосив Яценюк.

За його словами, саме Росія і Кремль зробили населення Донецька і Луганська заручниками і ведуть ситуацію до гуманітарної катастрофи.