РНБО застерігає, що бойовики можуть підробляти не тільки гривню

14:08, 19 листопада 2014
Політика
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Речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко застерігає, що бойовики можуть фальшувати окрім гривні ще й іноземну валюту.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Щодо фальшивих грошей, то дійсно була інформація, вона перевіряється. Є застереження, які озвучив Національний банк України про те, щоб люди пильніше ставилися до тих купюр, які зраз ходять на сході України, а також можуть проявитися в інших регіонах України», - зазначив він.

«Маю сказати, що мова йде не тільки про українську гривню, мова йде також і про іноземну валюту, якої відчувається дефіцит», - застеріг Лисенко.

«З історії відомо, що для підриву економіки країни, з якою воює інша країна, завезення фальшивих грошей – один з елементів підриву економіки», - додав речник РНБО.

Читайте такожВ СБУ поки не підтверджують завезення бойовиками на Донбас обладнання для друку грошейЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України рекомендує громадянам у разі сумнівів у достовірності гривневих банкнот звертатися до будь-якого банку для проведення безкоштовної експертизи, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

18 листопада радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що бойовики завозять на Донбас устаткування для друку фальшивої гривні.

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