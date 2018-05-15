45 нардепів попросили КС перевірити закон, який дозволив Луценку стати генпрокурором

Парламентарії, які підписали подання, сподіваються, що Конституційний суд скасує закон і поверне Раду "в рамки легітимності".

45 народних депутатів підписали конституційне подання щодо визнання неконституційним закону, який дозволив Юрію Луценку обійняти посаду генерального прокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив позафракційний народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чумак.

Говорячи про ухвалений 12 травня 2016 року закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури”, депутат зазначив, що цей законопроект «був внесений о 9.00 ранку до Верховної Ради, о 9.15 він був розглянутий комітетом, об 11.00 він був проголосований у залі Верховної Ради, в обід був підписаний спікером, після обіду був підписаний президентом і о 16.00 був опублікований в газеті “Голос України”».

“Це той закон, який дав можливість Юрію Луценку обійняти посаду генерального прокурора і змінив усі правила щодо призначення на посаду генпрокурора”, - наголосив Чумак.

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Він повідомив, що 45 народних депутатів підписали подання до Конституційного суду України щодо визнання цього закону неконституційним через порушення Регламенту Верховної Ради. За словами Чумака, усі 45 підписів перевірені Апаратом Верховної Ради, завірені його печаткою і підписом.

“І це конституційне подання на цьому тижні буде передане до Конституційного суду. У зв’язку з тим, що цей закон зачіпає права і свободи людини, він повинен бути розглянутий Конституційним судом у стислі терміни. Ми сподіваємося, що так і відбудеться”, - сказав Чумак.

Своєю чергою, говорячи про наслідки визнання цього закону неконституційним, народний депутат від “Самопомочі” Олена Сотник зауважила, що це поставить під питання повноваження Луценка на посаді генпрокурора.

“Але перше і ключове — це робота Верховної Ради, те, якими принципами вона керується, і повернення її в рамки легітимності”, - підкреслила вона.

Водночас, як зазначила депутат від “Блоку Петра Порошенка” Наталія Новак, парламентарії сподіваються і майже впевнені, що Конституційний суд скасує цей закон.

“І це буде уроком для майбутніх дій парламенту, щоб не припускатися таких грубих помилок, де порушуються права людини, права парламентаріїв, де порушується сама система прийняття законів”, - сказала Новак і додала, що таке подання необхідно було направити до КС раніше.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№ 4645). За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 372 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що на посаду генпрокурора України може бути призначений громадянин України, який має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та/або правоохоронному органі не менш як 5 років.

Закон відкрив шлях Луценку до посади генерального прокурора, оскільки за чинного на той час закону його кандидатура не відповідала ряду критеріїв, зокрема, в нього немає вищої юридичної освіти та стажу роботи в галузі права щонайменше 10 років.

Того ж дня після офіційної публікації закону Верховна Рада надала згоду на призначення Луценка генпрокурором. За відповідну постанову проголосували 264 народних депутата із 350 зареєстрованих у сесійній залі.

Президент Петро Порошенко, який був присутній на засіданні ВР, одразу ж у сесійній залі підписав указ про призначення Луценка.