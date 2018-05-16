У Кремлі запевнили, що українським журналістам безпечно працювати в Росії

Пєсков вважає, що «на жаль, такою перевагою не можуть похвалитися російські журналісти в Україні».

У Кремлі запевнили, що українським журналістам безпечно працювати на території Росії, незважаючи на ситуацію з РІА «Новости Україна».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, якими можуть бути заходи російської сторони на затримання співробітника РІА «Новости Україна» в Києві, і чи безпечно працювати у зв'язку з цим українським журналістам у Росії.

«Відповідаючи прямо на ваше запитання, чи безпечно тут перебувати українським журналістам, я вам відповім: абсолютно безпечно, тому що в Росії упродовж усіх оцих важких років вашу професійну діяльність тут ніхто не обмежував, і ми з вами перебуваємо в прекрасному діалозі. На жаль, такою перевагою не можуть похвалитися наші журналісти в Україні», - заявив Пєсков.

Він наголосив, що Росія «не примушує довго чекати із заходами у відповідь», коли стосовно її громадян здійснюються такі дії, як на співробітників РІА «Новости», коли причиною «обмеження свободи і пред'явлення таких тяжких обвинувачень є їхня професійна діяльність».

Пєсков також зауважив, що стурбованість вже висловили міжнародні організації.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Було затримано директора РІА «Новости Україна» Кирила Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму».

Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський з участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

Суд у Херсоні розгляне клопотання про обрання Вишинському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозну стурбованість у зв'язку з проведенням обшуків в офісі РІА «Новости Україна».

Прес-секретар Держдепартаменту США Хезер Науерт заявила, що в Держдепі спостерігають за ситуацією навколо РІА «Новости Україна». «Продовжуються арешти журналістів та проведення обшуків у медійних організаціях, якщо це відбувається, це повинно здійснюватися відповідно до закону. Це включає в себе міжнародні права людини. Ми сприймаємо ці дії серйозно. Ми сподіваємося, що уряд сприймає ці дії дуже серйозно», - сказала Науерт. «Коли ми говоримо з багатьма нашими союзниками і партнерами за кордоном, вони справді стали жертвами і розуміють вплив і можливості російської пропаганди. Тому ми розуміємо стурбованість України з цього приводу. Але в цілому, ці дуже серйозні дії мають здійснюватися відповідно до законів», - заявила Науерт.