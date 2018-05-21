Проігноровані Росією запити стосовно Сенцова та Кольченка будуть доказовою базою у суді - речниця МЗС

В Росії не вважають політичних в’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка громадянами України і тому ігнорують запити українського МЗС щодо надання їм консульської допомоги.

Вже 4 роки Росія ігнорує запити Міністерства закордонних справ України України стосовно українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка, незаконно утримуваних Росією за гратами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

“Як тільки ми отримали інформацію від адвоката Сенцова про те, що він оголосив голодування, ми направили ноту нашого консула до відповідних органів Росії, щоби спробувати отримати дозвіл на зустріч із Сенцовим. Також відправили ноту МЗС України до МЗС Росії з вимогою надати доступ до Сенцова. Хоча слід сказати, що за 4 роки, які незаконно засуджений Сенцов перебуває в Росії, ми жодного разу не отримали доступу до Сенцова і Кольченка. Російська влада мотивує це тим, що вони є громадянами Росії, хоча вони ніколи не набували російського громадянства і не виходили з українського”, - сказала Беца.

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Вона також додала, що лише за останній рік було понад 20 звернень щодо зустрічі з Сенцовим українських дипломатів, аналогічні звернення щодо всіх політв’язнів подавалися впродовж 4 років, їх було близько 300.

Разом з тим Беца додала, що попри відмови російських дипломатів співпрацювати, “в МЗС не опускають руки”.

“Ми тиснемо на Російську Федерацію шляхом направлення нот, тому що це буде доказовою базою, яку ми згодом зможемо представити в суді, до того ж, це створює певний політичний та інформаційний тиск на Росію”, - зазначила вона.

Речниця МЗС додала, що питання українських політв’язнів порушується на всіх міжнародних майданчиках, в тому числі в ООН, Раді Європи, ОБСЄ. Також вона додала, що в МЗС сподіваються на посилення тиску з боку міжнародних партнерів України на Росію в цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення 64 українських політв'язнів у Росії.

Довідка УНІАН. Сенцова разом з українським активістом Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою вину не визнали.