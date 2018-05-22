У МЗС не виключають можливість обміну Сенцова на керівника РІА "Новости Україна" Вишинського

Наразі Російська Федерація блокує всі звернення України про доступ до Сенцова.

Міністерство закордонних справ України розглядає всі можливі варіанти для звільнення з російської в'язниці українського режисера і громадського активіста Олега Сенцова.

Про це повідомила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца на брифінгу про оголошення голодування Сенцовим у понеділок, 21 травня, пише "Новое время".

Зокрема, на питання журналістів про те, чи можливий варіант обміну Сенцова на заарештованого за підозрою в державній зраді керівника РІА "Новости-Украина" Кирила Вишинського, Беца відповіла, що подібний варіант не виключається.

"Все можливо. Я не можу розкривати всіх деталей, тому що якби ми оголошували заздалегідь, то, повірте, і Ахтем Чийгоз, і Ільмі Умеров, мабуть, ще не були б звільнені. Можу сказати одне, що переговорний процес не зупиняється", - сказала Беца.

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Беца підкреслила, що "всі ті громадяни Російської Федерації, які затримані або засуджені Україні, є злочинцями, а що стосується наших громадян - це політв'язні, які незаконно затримані або незаконно засуджені в РФ".

За її словами, Російська Федерація блокує всі звернення України про доступ до Сенцова. Тільки за останній рік було понад 20 таких звернень.

Раніше повідомлялося, що МЗС України звернулося до Росії через голодування Сенцова.

Нагадаємо, Олег Сенцов оголосив про початок безстрокове голодування 14 травня. Він має намір продовжувати голодування навіть до фатального кінця. Єдиною умовою припинення відмови від їжі він назвав звільнення всіх українських політв'язнів, незаконно утримуваних РФ.