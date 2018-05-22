Німецьке видавництво вже понад рік не "повертає" Крим Україні на своїх картах

Історія з помилковим атласом німецького видавництва, де Крим зображений частиною Росії, тягнеться вже більше року.

Німецьке видавництво ще в 2016 році опублікувало карту з «російським» Кримом, яку і сьогодні можна придбати в Берліні.

Про це повідомив користувач Сергій Каменський на своїй сторінці в Facebook.

«Останнім часом фейсбук занурює мене в депресію та відчай, кожен раз. Немає в світі справедливості. Новини - одна сумніша іншого. А тут ще це, купив дитині мапу в Берліні, щоб географію підтягнула. Якого б*са?!», – написав Каменський, прикріпивши до посту відповідні фотографії.

У коментарях користувачі звернули увагу на те, що історія з помилковим атласом тягнеться вже більше року, адже ще в лютому 2017 року німецьке видання Marco Polo випустило карту, де окупований Крим зображений частиною країни-окупанта. Тоді творці карти пояснили таку ситуацію тим, що роблять атласи, враховуючи фактичну ситуацію в світі.