Німецьке видавництво вже понад рік не "повертає" Крим Україні на своїх картах
19:15, 22 травня 2018Політика
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Історія з помилковим атласом німецького видавництва, де Крим зображений частиною Росії, тягнеться вже більше року.
Карту випустили ще в 2016 році / фото Sergii Kamenskyi, Facebook
Німецьке видавництво ще в 2016 році опублікувало карту з «російським» Кримом, яку і сьогодні можна придбати в Берліні.
Про це повідомив користувач Сергій Каменський на своїй сторінці в Facebook.
«Останнім часом фейсбук занурює мене в депресію та відчай, кожен раз. Немає в світі справедливості. Новини - одна сумніша іншого. А тут ще це, купив дитині мапу в Берліні, щоб географію підтягнула. Якого б*са?!», – написав Каменський, прикріпивши до посту відповідні фотографії.
фото Sergii Kamenskyi, Facebook
У коментарях користувачі звернули увагу на те, що історія з помилковим атласом тягнеться вже більше року, адже ще в лютому 2017 року німецьке видання Marco Polo випустило карту, де окупований Крим зображений частиною країни-окупанта. Тоді творці карти пояснили таку ситуацію тим, що роблять атласи, враховуючи фактичну ситуацію в світі.
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