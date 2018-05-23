Депутат від "Самопомочі" прийшла до Ради із сумочкою за $2 тисячі (фото)
Депутат від "Самопомочі" Тетяна Острікова "засвітилася" у Верховній Раді із сумкою вартістю не менше 2 тисяч доларів.
Так, депутат обрала сумку марки "Celine" світло-сірого кольору із зернистої телячої шкіри, судячи з опису на офіційному сайті виробника. Вартість такої - 2 тисячі доларів, повідомляє LB.ua.
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При цьому на e-Bay аналогічна модель - вживана - продається за 2800 доларів.
Зазначимо, що Острікова вже не уперше приходить у парламент із сумкою цього елітного бренду. Раніше вона була помічена з іншою моделлю Celine, вартість якої понад 3 тисяч доларів.
Зарплата народного депутата на сьогодні становить 17 тис. 650 гривень.
Як повідомляв УНІАН, колишній депутат "Партії регіонів", а нині член парламентської фракції "Опозиційний блок" Сергій Ківалов з'явився на засіданні Верховної Ради 13 березня в годиннику вартістю 16 тисяч доларів.