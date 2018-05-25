У Путіна відреагували на звинувачення щодо катастрофи MH17 над Донбасом

Прес-секретар президента РФ вважає, що російська сторона має бути представлена в слідчій групі з розслідування катастрофи.

У Кремлі відмовилися відповідати на запитання про можливі компенсації родичам загиблих під час катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» рейсу МН17, який, згідно з результатами розслідування, був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на запитання журналістів про те, чи можливий варіант, що Росія виплатить компенсацію родичам жертв трагедії, про що запропонував глава МЗС Нідерландів, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів: «Звертайтеся до МЗС Росії».

Він також нагадав, що в складі Спільної групи з питань розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» російська сторона не представлена.

«Звичайно, не маючи можливості бути повноправним учасником цієї слідчої групи, Росія не знає, якою мірою можна довіряти результатам цієї роботи. Хочу нагадати, що саме Україна, на території якої в той час відбувалися бойові дії, не вжила належних заходів щодо закриття свого повітряного простору», - сказав Пєсков і додав, що про це говорив також і президент РФ.

При цьому, на думку Пєскова, російська сторона має бути представлена в слідчій групі, тому що «вона спільна, і Росія виявляла свою готовність надати все необхідне сприяння у встановленні причетних і винних у цій трагедії».

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На запитання, чи може він повторити, що Росія категорично відкидає ці звинувачення, Пєсков сказав: «Безумовно».

На запитання, чому Росія приховала від слідства факт використання 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ у боях на сході України влітку 2014 року і чи може це бути причиною, що слідство не довіряє Москві, він підкреслив: «Тут абсолютно взаємна недовіра» .

При цьому Пєсков повідомив, що президент РФ Володимир Путін поки що не вивчив доповідь щодо МН17 через зустріч з іноземними інвесторами, яка завершилася пізно вночі, а сьогодні він готується виступити на Ленінградському міжнародному економічному форумі.

Також Пєсков відмовився коментувати розслідування Експертно-журналістської групи Bellingcat, де зазначено, що в перевезенні «Бука» в Україну брав участь офіцер ГРУ Олег Іванніков.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 роки над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинуло 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Голландії 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

24 травня Спільна група з розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній», до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, представила додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що «Бук» належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

Україна включить факт поставки на Донбас російського ЗРК «Бук», з якого був збитий «Боїнг 777», до меморандуму про фінансування Росією тероризму, який буде переданий 12 червня у Міжнародний суд ООН.