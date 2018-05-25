Лавров порівняв звинувачення Росії у знищенні літака МН17 зі "справою Скрипалів"

Глава російського МЗС заявляє, що Росія більше, ніж хто б то не був, співпрацювала зі слідством, незважаючи на те, що «нас не запросили до Спільної слідчої групи».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв звинувачення Росії в атаці на МН17 зі «справою Скрипалів».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив журналістам за підсумками телефонної розмови з главою МЗС Нідерландів Стефом Блоком.

«Сьогодні мені телефонував міністр закордонних справ Нідерландів Блок і розповів те, що вже відомо. Прокурор вийшов на новий рівень розслідування. У них практично немає сумнівів, що ЗРК «Бук» прибув із Російської Федерації. Я у нього поцікавився фактами, які доводять ці твердження. Він не навів мені жодних фактів, сказавши, що вони хочуть, щоб Російська Федерація допомогла їх встановити на основі нічим не підкріплених підозр», - сказав Лавров.

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Він заявив, що Російська Федерація більше, ніж хто б то не був, співпрацювала зі слідством, незважаючи на те, що «нас не запросили до Спільної слідчої групи».

«Ми відповіли на всі запити про правову допомогу з боку голландської прокуратури. Більш того, вчора надійшов черговий запит, на який фізично неможливо було відповісти. Я висловив здивування тим, що відправивши запит і не отримавши ще відповіді, того ж дня вони зробили заяву про вихід на новий рівень у своїй роботі. При цьому додавши, що для завершення слідства буде потрібно ще багато часу», - зазначив глава російського МЗС.

«Це дуже нагадує т.зв. "справу Скрипалів", коли сказали: "хайлі лайклі» - це росіяни, але Скотланд-Ярд тут же повідомив, що слідство триває. І воно досі не завершено», - зазначив він.

За словами Лаврова, створюється відчуття дежавю.

«Якщо наші партнери вирішили, і в цьому випадку, коли йдеться про надзвичайно важку людську трагедію (вбиті сотні людей), спекулювати на цьому для досягнення своїх політичних цілей, я залишаю це на їхній совісті. Як вчора сказав президент РФ Путін під час прес-конференції з президентом Франції Макроном, незважаючи на безліч питань, які у нас виникають у зв'язку з цією ситуацією, ми, як і раніше, готові співпрацювати. Головне, щоб ця співпраця була чесною, і щоб відомості та факти, які ми надаємо, не ігнорувалися чи не використовувалися вибірково. У цьому, напевно, вся проблема», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін вчора на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у відповідь на питання про доповідь слідчих щодо МН17 запитав, «про який літак йдеться», а пізніше заявив, що Росія визнає результати розслідування, якщо братиме в ньому участь.

Після того, коли йому уточнили, що питання стосується МН17, Путін відповів: «Наше ставлення до справи таке: ми спочатку пропонували спільну роботу з розслідування цієї трагедії, але, на наше здивування, нас до цього розслідування не допускають. Українська сторона там працює, незважаючи на те, що Україна порушила міжнародні правила і не закрила повітряний простір над територією, де точилися бойові дії, але вона працює, а Росія ні».

24 травня Спільна група з питань розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній», до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофи рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом із якого було збито літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ.