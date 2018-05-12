МЗС перевіряє можливе затримання Росією двох українських рибалок

Також перевіряється інформація про їх можливе утримання у Краснодарському краї.

Україна перевіряє інформацію про можливе затримання російськими прикордонниками двох рибалок з Бердянська у Азовському морі.

Про це у повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, повідомляє "Українська правда".

"Консул перевіряє інформацію про затримання російськими прикордонниками двох громадян України, які вийшли на катері в Азовське море і не повернулися та їх можливе тримання у Краснодарському краї", - повідомив він.

Читайте такожЗатриманих окупантами українських рибалок можуть звинуватити в тероризмі - ДПСУ

Згодом Кирилич уточнив, що прикордонна служба м.Єйськ відмовилася надати інформацію про можливе перебування там зниклих в Азовському морі громадян України.

"Консул виїжджає на місце з метою з’ясування причин та обставин затримання і вимогою негайно звільнити їх", - повідомив дипломат.

Раніше у ДСНС Запорізької області повідомили про затримання російськими прикордонниками двох рибалок з Бердянська.

Як з’ясувалось, 51-річний та 21-річний чоловіки, мешканці м. Бердянськ 10 травня на човні «Амур» вийшли в море з території бази відпочинку «Іскра» Бердянської коси та не повернулись. Для проведення пошукових робіт від МРКЦ було задіяно рятувальний катер «ПРК-03» та 3 чоловіка особового складу. Оповіщені суда на рейді, пограничний загін, рятувальна станції БМР», - сказано у повідомленні.

Пошуки були припинені, оскільки дружина одного з рибалок повідомила, що їй зателефонували з прикордонної служби Росії й поінформували про затримання її чоловіка та його товариша.

«11 травня о 18.48 від капітана-координатора морського рятувального координаційного підцентру надійшла інформація про припинення пошуку рибалок в зв’язку з тим, що о 18.26 до чергової частини Бердянського відділу поліції зателефонувала дружина одного зі зниклих рибалок та повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби Російської Федерації про затримання її чоловіка та його товариша, і що вони знаходяться в м. Єйськ Краснодарського краю Російській Федерації», - повідомили в управлінні ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня російські прикордонники затримали ще одне українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) з 5 рибалками на борту на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.