Ющенко розсекретив директиви на переговори з Росією
09:04, 07 березня 2008Політика
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Повідомлення прес-служби Президента
Відповідно до рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА рішенням від 6 березня знято гриф секретності «таємно» з Указу від 26 лютого 2008 року «Про затвердження Директив делегації України на переговори з Російською Федерацією з питань переходу на прямі схеми співробітництва у газовій сфері».
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
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