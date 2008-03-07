Ющенко розсекретив директиви на переговори з Росією

Відповідно до рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА рішенням від 6 березня знято гриф секретності «таємно» з Указу від 26 лютого 2008 року «Про затвердження Директив делегації України на переговори з Російською Федерацією з питань переходу на прямі схеми співробітництва у газовій сфері».

Про це повідомляє прес-служба Президента України.