Польща пропонує призначити спецпредставника ООН по Україні

Глава МЗС Польщі зазначив, що у нього ще немає конкретної кандидатури і різні люди можуть розглядатися для призначення на цю посаду.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович пропонує Організації Об'єднаних Націй призначити спеціального представника ООН в Україні.

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Про це він заявив журналістам в кулуарах штаб-квартири ООН після закінчення засідання Ради Безпеки з українського питання, передає ru.krymr.com.

«Ми обговорювали цю ідею з польськими експертами, я консультувався з Павлом Клімкіним (глава МЗС України – ред.), і ми вирішили винести цю ідею до порядку денного», – пояснив польський міністр закордонних справ.

За словами дипломата, у нього ще немає конкретної кандидатури і різні люди можуть розглядатися для призначення на цю посаду. Чапутович вважає, що цей крок міг би суттєво допомогти у врегулюванні на Донбасі і прогнозує, що його підтримають багато країн. У той же час, перешкодою знову може стати небажання Росії вирішувати проблему.

«Це рішення має ухвалити Рада Безпеки, а деякі її члени мають право вето – ми знаємо, що певні країни можуть бути проти. Але оскільки я чув від російського представника, що його країна готова виконувати мінські домовленості – тому доречно винести цю пропозицію на голосування?!» – пояснив логіку подальших дій польський міністр.

Чапутович також зазначив, що нормандський формат, на його думку, не дуже успішний, тому залучення до вирішення проблеми ще й такого інституту як ООН, може суттєво допомогти змінити ситуацію на Донбасі.