Волкер назвав Суркова надійним парламентером щодо вирішення ситуації на Донбасі

Американський дипломат заявив, що спілкування з Сурковим сприяє вирішенню ситуації на Донбасі

Курт Волкер негативно сприймає таке рішення, як відсторонення Владислава Суркова з посади уповноваженого президента Росії по Донбасу і парламентера. Про це заявив Курт Волкер, спеціальний посланник Державного департаменту США з питань України, передає "Крим Реалії".

Зокрема, на думку Волкера, спілкування з Сурковим сприяє вирішенню ситуації на Донбасі.

"Я бачив повідомлення в пресі (про можливу заміну, - ред.), але офіційно ми не маємо інформації з Кремля, чи буде він, чи не буде продовжувати. Він дуже розумний, дуже професійний, дуже серйозне контактна особа, що передає зміст переговорів надійно. Я був би задоволений продовжувати роботу з ним, якщо Кремль його обере", - повідомив він.

У той же час Волкер зазначив, що рішення по Донбасу знаходиться в руках Путіна:

"Але в той же самий час, якщо вони вирішать зробити заміну, - а це прерогатива президента Путіна - ключовим тут є те, щоб ми говорили з кимось, хто має прямий канал зв'язку з президентом Путіним. Так як рішення дійсно знаходяться в його руках", - зазначив американський дипломат.

Раніше Волкер заявив, що гуманітарна ситуація на сході України, особливо поблизу зон бойових дій на Донбасі, ускладнюється протягом тривалого часу і зараз вимагає термінових рішень.