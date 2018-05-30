Ющенко працюватиме в одному з банків Києва

Колишній президент України Віктор Ющенко повернувся у банківський бізнес.

З початку літа 2018 року екс-президент України Віктор Ющенко очолить наглядову раду АТ «Альпарі Банк» терміном на 1 рік.

Про це повідомив банк в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає "Громадське".

Читайте такожРосія вже веде 24-ту війну проти України - екс-президент

У самому банку уточнюють, що протягом останніх 5 років Ющенко очолював наглядову раду педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та був головою наглядової ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

На цю посаду Ющенка обрано рішенням єдиного власника цього банку — громадянина Об’єднаних Арабських Еміратів Бахтарі Хедаятоллаха.

До цього наглядову раду очолював економіст Володимир Лановий.

«Альпарі Банк» зареєстровано 26 жовтня 2012 року. З 2016 року його єдиним власником є Бахтарі Хедаятоллах. Станом на 1 січня 2018 року за розміром чистих активів (206,126 млн грн.) банк займав останнє 84 місце серед діючих в Україні банків.