Порошенко зустрівся з Бабченком і подякував усім українцям, які проявили небайдужість (відео)

Порошенко заявив, що у ситуації з Бабченком нація склала іспит на державність.

Президент України Петро Порошенко зустрівся з російським журналістом Аркадієм Бабченком. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Президент також розмістив відео їх зустрічі, де присутні генеральний прокурор України Юрій Луценко та голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Сьогодні мільйони людей святкують третій день народження Аркадія Бабченка як день народження України, день народження усієї нації, яка надзвичайно класно склала іспит на державність.

Я на власні очі бачив, як люди плакали і якими щасливими були, коли почули, що Аркадій живий: вони раділи як за себе», - написав Порошенко.

Він подякував всім українцям, які «проявили небайдужість, були готові боротися і діяти, щоби зберегти країну».

«Адже атака на журналіста, організована з території РФ, - це бажання дестабілізувати ситуацію в Україні, показати неефективність влади та, безумовно, вбити тих, кого Росія боїться найбільше. Дякую Аркадію та українським силовикам за те, що ми не дали реалізувати цей сценарій у нашій країні», - зазначив глава держави.

Порошенко наголосив, що знав про спецоперацію.

«Я ж про це все знав, а ніхто в Адміністрації про це не знав», - написав президент.

"Атака на журналіста, атака, яка організована з території російської федерації. організатором якої була людина, яка володіє величезним арсеналом зброї і має можливості закладати схрони і організовувати терористичні акти, по відношенню до 30 осіб..., щоб дестабілізувати ситуацію, для того, щоб показати неефективність влади і безумовно для того, щоб вбити тих кого Росія боїться найбільше", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко доручив надати Бабченку та його родині цілодобову охорону.