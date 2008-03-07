Регіони заблокують парламент, якщо знову почують про НАТО

Робота Верховної Ради буде знову заблокована у тому разі, якщо члени НАТО схвалять приєднання України до плану дій з набуття членства в Альянсі. Так прокоментував в інтерв`ю « Німецькій хвилі » умови, на яких парламент у четвер відновив роботу, депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко.

Компромісом стала постанова, яку розробив спікер парламенту Арсеній Яценюк. Він укотре запропонував проголосувати за документ, яким передбачено, що рішення щодо вступу України до НАТО приймається лише за наслідками всеукраїнського референдуму. Але тут є суттєва різниця, каже член Партії регіонів Вадим Колесніченко. Тепер, якщо українці за всенародною ініціативою проголосують на референдумі проти НАТО, то парламент не зможе заблокувати це рішення. «Це принципово, бо ми розуміємо, що рішення народу України може бути проігноровано ситуативною більшістю у парламенті. Як є сьогодні, коли керівництво держави не знає реалії, що народ не хоче говорити про НАТО», - каже Колесніченко. Він наголосив, якщо хтось з українських посадовців знову заговорить про приєднання до Північноатлантичного альянсу, Партія регіонів заблокує сесійну залу парламенту. Однак поки ця політична сила готова ухвалювати суспільно важливі документи. Ратифікація угоди про вступ до СОТ до переліку першочергових завдань не потрапила.