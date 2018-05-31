В СБУ назвали причину нерозголошення прізвища організатора замаху на Бабченка (відео)

Наразі в СБУ кажуть, що триває активна фаза слідчих дій. Правоохоронці мають ще дві доби, аби обрати затриманому запобіжний захід.

В СБУ пояснили, чому не називають прізвище організатора замаху на Бабченка.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у відомстві пояснили, що навмисне не називають прізвища так званого громадянина "Ге", відео затримання якого оприлюднили напередодні. Силовики кажуть, що не хочуть, аби журналісти передчасно його ідентифікували, бо вважають, що це може завадити слідству.

Наразі в СБУ кажуть, що триває активна фаза слідчих дій. Правоохоронці мають ще дві доби, аби обрати затриманому запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченка, який живе в Києві, провівши 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

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За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. дол. за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учасникові АТО за 30 тис. дол. вбити журналіста і передав завдаток у розмірі 15 тис. дол.

Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб мав нелегально придбати зброю для закладання баз на території України.

Організатору замаху на журналіста підготовлено підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, учасник АТО проходитиме у справі як свідок.

Бабченка повідомили про підготовку спецоперації за місяць до її проведення.

Після успішного проведення спецоперації президент України Петро Порошенко доручив надати журналістові та його сім'ї цілодобову охорону.