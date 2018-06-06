"Кримського диверсанта" Панова в Росії жорстоко катували з "сексуальним підтекстом" – адвокат

Адвокат заявила, що в ході розгляду справи Панова були зафіксовані численні порушення кримінально-процесуального законодавства РФ.

Громадянин України Євген Панов, якого окупаційна влада Росії в Криму назвала «диверсантом» був підданий жорстоким тортурам, у тому числі з сексуальним підтекстом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила адвокат Панова Ольга Дінзе на прес-конференції в Києві.

«З самого початку, моменту затримання, Євгена Панова було жорстоко побито, а також піддано жорстоким тортурам - його підвішували, завдавали йому тілесні ушкодження різного ступеня і тяжкості», - заявила вона.

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«Щоб ви уявляли - це великий, високий чоловік і коли його підвішують, відповідно кістки виламуються, м'язи, сухожилля - все страждає, це дійсно жорстокі були тортури. Також тортури з сексуальним підтекстом - йому на мошонку накидали хомут і затягували до посиніння, після чого вимагали від нього підписати ті пояснення і свідчення, які були складені завчасно співробітниками ФСБ РФ», - розповіла Дінзе.

Вона зазначила, що через кілька днів цих жорстоких знущань і тортур Панов був готовий підписати все що завгодно.

Крім того, адвокат заявила, що в ході розгляду справи Панова були зафіксовані численні порушення кримінально-процесуального законодавства РФ.

Як повідомляв УНІАН 10 серпня 2016 року в ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджували в російській спецслужбі, одним з організаторів запланованих терактів є затриманий Євген Панов - житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України.

Українська поліція, в свою чергу, відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.

16 квітня 2018 року «кримському диверсанту» Панову зачитали обвинувальний вирок одразу за кількома статтями. Українця обвинувачують, зокрема, в «підготовці диверсії в Криму в складі диверсійної групи».