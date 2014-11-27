Турчинов хоче щоразу бачити в Раді аншлаг

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова парламенту VII скликання Олександр Турчинов, який виступив на першому засіданні ВР VIII скликання.

“У роботі новообраного парламенту мають зникнути назавжди такі явища як голосування за інших народних депутатів або нестримний популізм у словах і діях”, - наголосив Турчинов.

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За його словами, депутати восьмого скликання зобов’язані бути присутніми на всіх пленарних засіданнях Верховної Ради.

“У минуле має відійти факультативне відвідання сесійної зали, яка деколи нагадувала напівпорожній кінозал. З 10-ї години ранку до 6-ї вечора у сесійному залі повинен бути аншлаг кожного пленарного дня. Народ обрав кожного з нас, щоб ми наполегливо працювали в ім'я великої України”, - підкреслив Турчинов.

За його словами, «проведені 26 жовтня 2014 року вибори до Верховної Ради надали карт-бланш на реформування, модернізацію та демократичний розвиток України патріотичним, проєвропейським політичним силам. Впевнений, уроки цих виборів визначатимуть спрямованість і зміст діяльності новообраного парламенту».

Разом з тим, Турчинов висловив жаль, що «парламентські вибори у порівнянні з останніми президентськими не стали кроком вперед. Знову з‘явились спроби фальшування результатів виборів та підкупу виборців. Напередодні виборів парламент вніс зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян, тому вкрай важливо, щоб ті, хто спробував незаконно впливати на волевиявлення наших громадян, понесли заслужене покарання. Пріоритетним та невідкладним для нової Верховної Ради стає питання прийняття нового виборчого законодавства, позбавленого рудиментів старої кланово-кримінальної системи».

За словами Турчинова, «Верховна Рада України восьмого скликання має стати важливим вододілом між пострадянським минулим та європейським майбутнім. Вона має бути гідною наших громадян, які заплатили своїм життям за свободу, демократію та територіальну цілісність нашої країни. Новий парламент повинен забезпечити необхідні соціально-економічні зміни в країні, створення її потужного військового потенціалу, забезпечити умови для звільнення захоплених територій. У найкоротший термін повинен бути сформований новий професійний «ряд, здатний працювати в надзвичайно складних умовах в країні, проти якої ведеться війна».

«Загалом революційна доцільність у законотворчості має також залишитися в минулому, - вважає Турчинов. - Зрозуміло, що практика ухвалення окремих законопроектів за основу і в цілому, хоча й була виправдана гостротою небезпечних для країни викликів та необхідністю швидкого реагування на ситуацію, однак вона не спроможна в принципі забезпечити належну якість законів. Тому новообраний парламент має задіяти у повній мірі регламент і законодавчі процедури, покликані забезпечити належне прийняття якісних законів, яких вимагає суспільство».