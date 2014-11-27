Україні треба відмовлятися від позаблокового статусу - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.

«Сьогодні незаперечним є факт, що проголошена в 2010 році позаблоковість України не змогла і не могла гарантувати безпеку і територіальну цілісність нашої країни. Від неї треба відмовлятися», - сказав він.

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За словами президента, ця позиція призвела до великих втрат, тому Україна вирішила повернутися до курсу на інтеграцію до євроатлантичного безпекового простору.

«Ми вже сьогодні поглиблюємо співпрацю з НАТО, працюємо над оперативною сумісністю Збройних сил України із арміями країн-членів Альянсу, переорієнтовуємося на натівські стандарти в оборонно-безпековому просторі», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, парафована 21 листопада Коаліційна угода чітко визначає курс України на вступ до НАТО.